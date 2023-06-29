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05:28, 29 июня 2023Из жизни

Порномодель пожаловалась на трудности в поисках романтических отношений

AsiaOne: порномодель из Сингапура не может найти романтические отношения из-за работы
Gracie Hartie

Gracie Hartie. Фото: @graciehartie

Модель OnlyFans из Сингапура Грейси Харти рассказала, что не может найти бойфренда из-за своей работы. Об этом сообщает AsiaOne.

Девушка заявила, что трудности в поиске романтических отношений появились у нее после начала карьеры создательницы контента для взрослых. «По-моему, все думают, что у меня полно поклонников и не отваживаются ухаживать за мной», — пожаловалась порномодель.

Харти также призналась, что в отсутствии у нее бойфредна виновата и сама, так как не ищет случайных встреч, потому что считает частью своего образа ореол неприступности. Модель рассказала, что однажды встречалась со своим подписчиком, который был знакомым ее друзей и, в отличие от некоторых других поклонников, «прислал ей фотографию своего лица».

«Никто так раньше не делал. Как будто он пытался установить между нами доверительные отношения», — сказала Харти. Тем не менее и эти отношения быстро прекратились.

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Кроме того, девушка утверждает, что завела аккаунт на OnlyFans чтобы защитить себя и справиться с неприятными событиями прошлого. Однажды ей написал незнакомец, заявил, что у него есть ее интимные фото и прислал несколько скриншотов. Это очень расстроило Харти. Она сказала, что и прежде замечала, как некоторые люди пытаются тайно сфотографировать ее. После письма неизвестного, девушка решила публиковать свои пикантные снимки в сети самостоятельно.

«Я размышляла, а что такого ужасного случится, если я сама выложу свои фото в интернет? А потом подумала: "Вероятно, я стану довольно популярной"», — заключила Харти.

Ранее сообщалось, что популярная на OnlyFans модель из Австралии ушла с платформы и завершила карьеру. Она заявила, что разочаровалась в порно из-за его губительного влияния на семью и общество.

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    Никита Савин
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