Врач рассказал о способах справиться с болями в спине и суставах на даче

Реабилитолог Шишонин: справиться с остеохондрозом на даче поможет суставная гимнастика

Справиться с приступом остеохондроза, обострившегося из-за работ на даче, помогут специальные физические упражнения и коррекция питания. Об этом рассказал реабилитолог, кандидат медицинских наук Александр Шишонин в беседе с «Аргументами и фактами».

Чтобы облегчить внезапно возникшую боль в спине и суставах, надо укреплять мышцы, связки и сухожилия, уверен врач. Лучшим способом для этого он назвал специальные лечебные комплексы упражнений для шеи и суставную гимнастику, которые можно найти в интернете и выполнять ежедневно.

К примеру, выбрали комплекс из пяти упражнений и выполняйте его три раза по кругу. Полезно также поделать гимнастику для шеи, так как шейный отдел позвоночника тоже всегда страдает Александр Шишонин врач-реабилитолог, кандидат медицинских наук

Также, по мнению Шишонина, людям с остеохондрозом стоит скорректировать диету, так как для укрепления мышечного каркаса необходимо употреблять в пищу больше белка, источниками которого являются мясо, рыба, яйца, творог и бобовые. Кроме того, можно включить в рацион протеиновые коктейли. Их можно пить в качестве перекуса после прогулки или зарядки, добавил врач.

Ранее тренер Анастасия Юркова подсказала три упражнения для здоровой спины на каждый день. Она посоветовала выполнять упражнение «лодочка», боковые наклоны и движение «кошка».