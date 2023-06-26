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00:08, 27 июня 2023Спорт

Тренер рассказала о трех упражнениях для здоровой спины на каждый день

Тренер посоветовала делать три упражнения для здоровой спины каждый день

Фото: Kajetan Sumila / Unsplash

Тренер Анастасия Юркова рассказала о трех упражнениях для здоровой спины на каждый день. Ее слова приводит Elle.

Специалист посоветовала сделать упражнение «лодочка» 10-15 раз, исходное положение — лежа на животе. «Поднимите одновременно руки и ноги от пола и хорошо растянитесь между ними. Вернитесь в исходное положение», — пояснила она, добавив, что не следует высоко поднять руки и ноги и сильно прогибать спину.

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Следующее движение — «кошка» в упоре стоя на коленях. Исходное положение: ладони под плечевыми суставами, колени — под тазобедренными. «С выдохом округлите спину, подкрутите таз, подбородок прижмите к груди. С вдохом вернитесь в нейтральное положение (спина прямая) и потянитесь ягодицами назад, а макушкой вперед», — пояснила Юркова. Движение нужно медленно повторить 10-15 раз.

Завершить комплекс тренер порекомендовала боковыми наклонами. Для этого необходимо сесть на коврик, вытянуть правую ногу в сторону, левую согнуть и прижать к бедру. «Со вдохом сделайте наклон вправо, хорошо раскрывая зону ребер слева, обопритесь на правую руку и потянитесь левой рукой вверх и в сторону, сохраняйте опору на ягодицах», — отметила эксперт. Она добавила, что с выдохом нужно вернуться в исходное положение и, повторив движение 10-15 раз, поменять ногу.

Ранее фитнес-тренер Наталия Экономцева посоветовала тренировку для самых ленивых атлетов-любителей. Она предложила им выполнять подъемы ног, отжимания, приседания и скручивания для проработки пресса.

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    Ксения Курашкина
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