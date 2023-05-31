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19:02, 31 мая 2023Спорт

Фитнес-тренер посоветовала тренировку для самых ленивых

Фитнес-тренер Экономцева посоветовала отжимания и приседания для ленивых атлетов

Фото: G-Stock Studio / Shutterstock / Fotodom

Фитнес-тренер Наталия Экономцева посоветовала тренировку для самых ленивых атлетов-любителей. Ее слова приводит Men Today.

Для начала нужно выполнить отжимания: необходимо принять упор лежа, напрячь пресс, ягодицы и бедра и на согнутых руках опуститься как можно ниже к полу. Далее эксперт предложила выполнить подъемы ног, при которых необходимо встать ровно, согнуть в колене одну ногу и резко поднять ее как можно выше. Затем нужно сделать то же самое с другой ногой.

Затем Экономцева посоветовала сделать приседания и упражнения на пресс. Последними стали прыжки в упоре, при которых
из положения стоя нужно присесть и перенести вес тела на руки. Затем в прыжке нужно перенести ноги назад, затем в еще одном прыжке — вернуться в исходное положение.

30 мая российский боец Эдуард Кузьминов рассказал, что подтягивания Рокки являются отличным упражнением для развития силы рук. Главная особенность данного упражнения состоит в том, что подъемы выполняются поочередно за и перед турником.

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    Анастасия Борисова
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