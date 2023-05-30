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15:46, 30 мая 2023Спорт

Боец раскрыл правильную технику выполнения подтягиваний Рокки

Боец Кузьминов назвал подтягивания Рокки отличным упражнением для развития силы рук

Кадр: фильм «Рокки Бальбоа»

Российский боец Эдуард Кузьминов раскрыл правильную технику выполнения подтягиваний Рокки. Его слова приводит «Чемпионат».

Исходное положение — расположите руки на турнике чуть шире плеч, лопатки опустите вниз, ноги согните в коленях или скрестите. Сгибая руки в локтях, медленно тянитесь грудью к перекладине, затем медленно опуститесь в исходное положение и снова подтянитесь вверх к перекладине так, чтобы турник оказался за головой. Кузьминов подчеркнул, что при выполнении упражнения должны быть задействованы только руки и спина, корпус не должен раскачиваться, а в спине должен сохраняться естественный прогиб.

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Кузьминов назвал подтягивания Рокки отличным упражнением для развития силы верхней части тела. Он отметил, что для начинающих спортсменов это упражнение будет сложным, однако правильная техника и регулярные тренировки помогут получить от него максимальную пользу.

Ранее фитнес-эксперт Джессика Челлен рассказала о правильной разминке перед тренировкой. По ее словам, растяжку лучше выполнить в конце занятия, а для разминки идеально подойдут динамичные упражнения.

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    Дарья Коршунова
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