Боец раскрыл правильную технику выполнения подтягиваний Рокки

Боец Кузьминов назвал подтягивания Рокки отличным упражнением для развития силы рук

Российский боец Эдуард Кузьминов раскрыл правильную технику выполнения подтягиваний Рокки. Его слова приводит «Чемпионат».

Исходное положение — расположите руки на турнике чуть шире плеч, лопатки опустите вниз, ноги согните в коленях или скрестите. Сгибая руки в локтях, медленно тянитесь грудью к перекладине, затем медленно опуститесь в исходное положение и снова подтянитесь вверх к перекладине так, чтобы турник оказался за головой. Кузьминов подчеркнул, что при выполнении упражнения должны быть задействованы только руки и спина, корпус не должен раскачиваться, а в спине должен сохраняться естественный прогиб.

Кузьминов назвал подтягивания Рокки отличным упражнением для развития силы верхней части тела. Он отметил, что для начинающих спортсменов это упражнение будет сложным, однако правильная техника и регулярные тренировки помогут получить от него максимальную пользу.

Ранее фитнес-эксперт Джессика Челлен рассказала о правильной разминке перед тренировкой. По ее словам, растяжку лучше выполнить в конце занятия, а для разминки идеально подойдут динамичные упражнения.