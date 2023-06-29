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07:26, 29 июня 2023Силовые структуры

Россиянин изнасиловал и попытался убить падчерицу

В Забайкальском крае мужчина изнасиловал и попытался убить падчерицу

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В селе Харагун Забайкальского края мужчина изнасиловал и попытался убить свою шестнадцатилетнюю падчерицу. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash со ссылкой на данные правоохранителей.

Отмечается, что 45-летний россиянин в состоянии алкогольного опьянения начал приставать к дочери своей супруги. После того, как она оказала сопротивление, мужчина избил ее. Девушка упала в обморок.

Надругавшись над падчерицей, мужчина решил закопать ее, однако прохожие вызвали скорую помощь. В результате злоумышленник скрылся с места преступления. Пострадавшую госпитализировали.

Ранее сообщалось, что в Ямало-Ненецком автономном округе суд рассмотрит дело 45-летнего мужчины, изнасиловавшего несовершеннолетнюю 21 год назад. По факту произошедшего возбуждено дело по пункту «д» части 2 статьи 131 («Изнасилование несовершеннолетней, достигшей 14-летнего возраста»).

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    Марина Совина
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