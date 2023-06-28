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17:23, 28 июня 2023Силовые структуры

Россиянина осудят за совершенное 21 год назад изнасилование несовершеннолетней

В ЯНАО будут судить 45-летнего мужчину, изнасиловавшего несовершеннолетнюю в 2002 году

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) суд рассмотрит дело 45-летнего мужчины, изнасиловавшего несовершеннолетнюю 21 год назад. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, в январе 2002 года в Ноябрьске 25-летний фигурант выпивал в гостях у товарищей. Там находились несколько несовершеннолетних. Он захотел заняться интимом с одной из них, однако девушка отказала. Тогда россиянин ударил ее по голове и лицу, а затем надругался над ней.

Затем мужчина сбежал из региона и уехал жить в другую страну. Тогда его разыскать не удалось. В 2011 году фигурант вернулся в Россию, сменив фамилию и анкетные данные. Однако следователи все-таки смогли установить его личность, а потерпевшая опознала обидчика. Тогда он во всем признался.

По факту произошедшего возбуждено дело по пункту «д» части 2 статьи 131 («Изнасилование несовершеннолетней, достигшей 14-летнего возраста»).

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    Екатерина Власова
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