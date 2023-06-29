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12:59, 29 июня 2023Россия

В Госдуме отреагировали на сожжение Корана в Швеции

Госдума приняла заявление об оскорблении чувств мусульман в Швеции после сожжения Корана

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Госдума на пленарном заседании в четверг, 29 июня, приняла заявления об оскорблении чувств мусульман в Швеции после сожжения Корана в центре Стокгольма. Об этом говорится на сайте нижней палаты парламента.

«Депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации вместе с мусульманами всего мира возмущены решением властей Швеции, выдавших разрешение на проведение 28 июня 2023 года, в день праздника Курбан-Байрам, протестной акции у главной мечети города Стокгольма», — говорится в сообщении.

Там уточнили, что депутаты Государственной Думы выступают в защиту прав верующих. Кроме того, парламентарии считают, что уважение к священным книгам ведущих мировых религий является одним из признаков цивилизованного общества.

Ранее стало известно, что полиция Швеции разрешила протестную акцию с сожжением Корана у главной мечети в Стокгольме в первый день мусульманского праздника Курбан-байрам. Позднее Reuters сообщило, что около мечети разорвали и сожгли Коран. По его данным, мужчина в знак протеста вырвал страницы из книги, вытер ими обувь, а после положил в нее бекон и поджег.

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    Никита Абрамов
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