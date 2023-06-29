Среда обитания
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12:27, 29 июня 2023Среда обитания

Бороться с муравьями на даче предложили с помощью бумаги

«БелНовости»: для борьбы с муравьями на дачах нужно пропитать бумагу средством

Фото: Wolfgang Hasselmann / Unsplash

Для борьбы с муравьями на дачном участке можно использовать лист бумаги, пропитав его средством против насекомых. О таком совете стало известно из материала издания «БелНовости».

Дачникам посоветовали взять лист бумаги и разрезать его ножницами на небольшие прямоугольники. Затем каждый кусок нужно пропитать средством против муравьев. После того как масса впитается, бумажки необходимо воткнуть в муравейники или другие места скопления муравьев.

По словам экспертов, эффект будет заметен через сутки — муравьи должны покинуть участок. Однако если этого не произойдет, то процедуру необходимо повторить.

Ранее владельцам дачных участков предложили бороться с тлей и муравьями с помощью зубной пасты. Для этого необходимо смешать в миске до однородной массы две столовые ложки зубной пасты, одну столовую ложку пищевой соды и одну столовую ложку яблочного уксуса. После раствором можно опрыскивать места скопления насекомых.

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    Нина Ташевская
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