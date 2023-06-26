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20:27, 26 июня 2023Среда обитания

Дачникам подсказали необычный способ применения зубной пасты

«БелНовости»: дачникам предложили бороться с тлей и муравьями с помощью зубной пасты

Фото: Tasha Cherkasova / Shutterstock / Fotodom

Владельцам дачных участков предложили бороться с тлей и муравьями с помощью зубной пасты. Необычный способ применения этого продукта им подсказали в издании «БелНовости».

Эксперты назвали тлю и муравьев одними из самых опасных проблем для садовода и порекомендовали приготовить раствор для борьбы с вредителями. Для этого необходимо смешать в миске до однородной массы две столовые ложки зубной пасты, одну столовую ложку пищевой соды и одну столовую ложку яблочного уксуса. Затем одну столовую ложку получившегося средства нужно развести в литре воды, перелить в пульверизатор и встряхнуть, после чего можно опрыскивать им места скопления насекомых на протяжении нескольких дней. Кроме того, специалисты порекомендовали посадить на участке мяту, так как это позволит отпугнуть муравьев и тлю.

Ранее дачникам предложили бороться с муравьями на участке с помощью порошка острого перца. Эксперты «БелНовостей» рассказали, что его необходимо рассыпать между грядок по периметру и непосредственно в муравейник.

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    Полина Кислицына
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