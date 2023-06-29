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19:58, 29 июня 2023Бывший СССР

Бывший вице-президент США Пенс посетил Украину

Бывший вице-президент США Пенс посетил Украину и встретился с Зеленским

Фото: Ron Sachs / Globallookpress.com

Бывший вице-президент США Майк Пенс посетил Украину и встретился с президентом страны Владимиром Зеленским. Об этом сообщает NBC.

Пенс стал первым из представителей Республиканской партии США, претендующих на выдвижение кандидатом в президенты страны, кто посетил Украину с момента вступления в гонку. О визите экс-вице-президента не было объявлено заранее.

Сообщается, что Пенс побывал в нескольких украинских городах, в том числе Буче и Ирпене, а также встретился с Зеленским в Киеве.

По словам республиканца, своим визитом он хотел «продемонстрировать американцам достигнутый прогресс и то, что поддержка украинских военных отвечает национальным интересам» США. Он подчеркнул, что не прекратит настаивать на продолжении поддержки Киева со стороны Вашингтона.

О намерении Пенса принять участие в выборах американского президента в ноябре 2024 года стало известно в начале июня. Британское издание Sky News называет его главным соперником экс-президента США Дональда Трампа.

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    Алевтина Запольская
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