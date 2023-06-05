Экс-вице-президент США Пенс решил поучаствовать в президентских выборах

Бывший вице-президент Майк Пенс подал документы для участия в выборах президента США

Бывший вице-президент США Майк Пенс решил принять участие в выборах американского президента в ноябре 2024 года. Об этом сообщает агентство Reuters.

Политик объявил о своем намерении 6-7 июня выступить в Вашингтоне с публичным анонсом своей предвыборной президентской кампании. Пенс намерен баллотироваться от Республиканской партии Соединенных Штатов.

Ранее британское издание Sky News назвало Пенса, бывшего соратником экс-президента США Дональда Трампа, одним из главных его соперников на предстоящих выборах.

Между тем кандидат в президенты США, губернатор штата Флорида Рон Десантис, фактически начал свою избирательную кампанию с нападок на Трампа. Он обрушился на экс-президента с критикой по вопросам миграции, политики борьбы с COVID-19 и федеральных расходов.