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09:37, 1 июня 2023Мир

У Трампа появился новый соперник в борьбе за пост президента США

Sky News: бывший соратник Трампа Пенс поборется за пост кандидата в президенты
Майк Пенс

Майк Пенс. Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Майк Пенс, занимавший пост вице-президента Дональда Трампа, намерен присоединиться к гонке за пост кандидата в президенты страны от Республиканской партии на следующей неделе. Об этом пишет Sky News.

Ожидается, что Пенс начнет участие в гонке 7 июня, представив агитационный видеоролик и выступив с речью в штате Айова. Этот шаг сделает бывшего соратника Трампа одним из главных его соперников, указывает издание.

Сообщения о новом кандидате прозвучали спустя сутки после того, как предвыборную гонку начал губернатор штата Флорида Рон Десантис. Во время выступления на вечернем митинге в штате Айова Десантис редко упоминал бывшего президента страны. Но потом, отвечая на вопросы представителей СМИ, он обрушился на Трампа с критикой.

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    Виктория Кондратьева
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