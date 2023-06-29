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12:11, 29 июня 2023Культура

Звезда «Универа» решила стать певицей

Звезда «Универа» Анна Хилькевич решила стать певицей
Анна Хилькевич

Анна Хилькевич. Фото: Комсомольская Правда / Globallookpress.com

Российская актриса и звезда сериала «Универ» Анна Хилькевич решила заняться музыкальной карьерой. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Хилькевич поделилась видео, на котором она танцует, предположительно, под свой новый трек. «Я иду в музыку. Причем давно, но аккуратно. И с каждым разом все увереннее. Если раньше мне было как-то не по себе, что-то меня смущало, то теперь я довольна!» — написала она.

Актриса подчеркнула, что не боится критики. Она также отметила, что ее музыкальное творчество будет посвящено «женскому началу». «Хоть я по первому образованию актриса, но как показала практика современного мира, для творчества границ нет», — заключила она.

Ранее Анна Хилькевич рассказала, что не смогла купить дом из-за высоких ставок по ипотеке. Вместе с мужем актриса собиралась купить загородное жилье, но приобретение недвижимости пришлось отложить на неопределенный срок.

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    Варвара Кошечкина
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