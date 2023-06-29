Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
11:32, 29 июня 2023Экономика

Россиян предупредили о блокировке счетов в банках из-за комментариев к переводам

Эксперт «Сравни»: банк может заблокировать счет из-за шутки в комментарии к переводу

Фото: Unsplash

Банки могут заблокировать счет клиента из-за неуместных фраз или шуток в комментариях к переводу средств. Об этом россиян предупредил руководитель службы финансового мониторинга «Сравни» Александр Переудин, его слова приводит «Прайм».

Он объяснил, что кредитные организации проверяют комментарии к платежам и переводам, так как обязаны выявлять подозрительные трансакции. Эксперт призвал относиться к ним ответственно и избегать в подписях шуток или легкомысленных слов, даже если они кажутся безопасными.

Перегудин отметил, что банк может сделать запрос, и тогда клиенту необходимо будет обосновать, что он имел в виду. Так, если в назначении перевода будет указано «заем» или «деньги в долг», организация может затребовать соответствующий договор и отменить трансакцию, если он не будет предоставлен.

Не стоит и шутить в комментариях о запрещенных или неустановленных законом видах деятельности, даже если деньги переводятся другу или члену семьи. Например, слова «онлайн-казино», «финансовая пирамида», «криптовалюта» наверняка вызовут у банка интерес, а отправитель или получатель такого перевода может столкнуться с приостановкой операции или полной блокировкой счета, предостерег специалист «Сравни».

Материалы по теме:
Китай начал войну против банкиров из-за масштабного кризиса. Поможет ли это спасти экономику?
Китай начал войну против банкиров из-за масштабного кризиса.Поможет ли это спасти экономику?
11 мая 2023
Главой Центробанка Турции впервые стала женщина. Сможет ли она спасти экономику страны от краха?
Главой Центробанка Турции впервые стала женщина.Сможет ли она спасти экономику страны от краха?
Сегодня

При обнаружении подозрительного платежа банк сначала запрашивает документы или сведения, чтобы определить источник средств и причины проведения трансакции, а затем делает выводы на основе полученной информации, напомнил Перегудин. Если на этом этапе гражданин окажется не в состоянии подтвердить законность и экономический смысл операции, он рискует попасть в список нежелательных клиентов, ведущих сомнительную деятельность. Такому лицу в будущем банки могут отказать в выдаче кредитов, добавил эксперт.

Ранее сообщалось, что Верховный суд (ВС) России разрешил считать отмыванием денег конвертацию биткоинов в рубли, отменив оправдательный приговор по обвинению в легализации криптовалюты. Фигурант дела незаконно хранил прекурсоры наркотических средств и занимался их производством, получая оплату за товар в биткоинах, которые затем переводил в рубли и отправлял на счета и карты дочери сожительницы. Суд первой инстанции признал его виновным в незаконном обороте наркотических средств, однако оправдал по обвинению в легализации денежных средств. Однако в ВС заявили, что описанные манипуляции с деньгами «заведомо для виновного маскируют связь легализуемого имущества с преступным источником его происхождения».

Что думаешь? Оцени!
    Влада Горячева
    Обсудить
    Последние новости
    Орбан рассказал об оценках Путина насчет украинской армии
    Озвучена новая польза чтения для детей
    Стилист перечислила основные ошибки в создании летних образов
    Мужчина ворвался в красноярский храм с останками барана и криками про Чечню
    В США рассказали об угрозе ядерной войны из-за гарантий НАТО для Украины
    Глава Херсонской области заявил о контроле ВС РФ ситуации у Антоновского моста
    Четырехлетняя россиянка поела собранные в лесу грибы и попала в реанимацию
    Россиян предостерегли от хранения больших сумм в наличных
    Внешность Анджелины Джоли на новых фото смутила фанатов
    Москвичам предрекли тропическую погоду
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.