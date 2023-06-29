Польский депутат Браун призвал бороться с «бандеризацией и украинизацией» страны

Польский депутат от партии «Конфедерация свободы и независимости» Гжегож Браун, выступая на съезде партии, призвал бороться с «бандеризацией» страны. Об этом сообщает газета Wydarzenia.

«Остановить украинизацию Польши! Остановить бандеризацию польского государства!», — заявил он.

По словам Брауна, «евроколхозный совет наркомов» не должен учить руководство Польши, как управлять собственной страной. По данным издания, собравшиеся были в восторге от этих слов и начали скандировать имя депутата.

Ранее бывший украинский премьер-министр Николай Азаров заявил, что Польша хочет забрать себе часть территории Западной Украины. По его словам, Варшава преследует цель максимально ослабить Киев. Он утверждал, что Польша хочет вернуть себе территории в границах Речи Посполитой.