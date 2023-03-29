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10:46, 29 марта 2023Бывший СССР

На Украине предупредили о желании Польши забрать западные территории

Экс-премьер Украины Азаров: Польша хочет забрать себе часть территории западной Украины

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Польша намеревается ввести войска на Украину и, воспользовавшись ослаблением республики, забрать часть ее западных территорий. Такое мнение высказал бывший украинский премьер-министр Николай Азаров, его цитирует РИА Новости.

По словам Азарова, Варшава преследует цель максимально ослабить Киев. Он утверждает, что Польша хочет вернуть себе территории в границах Речи Посполитой. «В скором времени поляки, скорее всего, смогут завершить свой коварный план: ввести войска в истощенную Украину и присвоить себе ее западные территории», — предупредил политик.

При этом Азаров признал, что Польша все же поставляет Киеву оружие, однако приписал такую политику желанию максимально ослабить армии как России, так и Украины.

Ранее член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил, что Польша может присоединить к своей территории часть украинских земель под каким-либо предлогом. Белик заявил о желании Польши забрать часть Украины — например, территории Львовской, Тернопольской и Ивано-Франковской областей.

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Варвара Кошечкина
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