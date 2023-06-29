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23:53, 29 июня 2023Бывший СССР

Экс-разведчик заявил о попытках ВСУ перекрыть основные пути в Крым

Экс-разведчик Матвийчук: украинские войска пытаются приступить к плану по захвату Крыма
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) заранее спланировали подрыв Каховской гидроэлектростанции (ГЭС), обмеление Днепра, чтобы провести десантную операцию по перекрытию путей в Крым. Об этом Ura.ru заявил военный эксперт, экс-разведчик, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

По его словам, украинские войска хотели провести десантную операцию, перейти на левый берег реки. «Так у них бы появилась возможность перекрыть основные пути в Крым», — объяснил он. Эксперт добавил, что ВСУ «попытались изобразить» десантную операцию около Антоновского моста, но у них ничего не вышло.

Военный считает, что Украина и дальше будет стараться реализовать данный план. «Они будут пытаться высадиться в направлении Запорожской атомной электростанции (АЭС) и возле Антоновского моста», — указал он.

Ранее под Джанкоем в Крыму нашли обломки беспилотника, который упал и впоследствии взорвался.

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    Марина Совина
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