Экс-разведчик заявил о попытках ВСУ перекрыть основные пути в Крым

Экс-разведчик Матвийчук: украинские войска пытаются приступить к плану по захвату Крыма

Вооруженные силы Украины (ВСУ) заранее спланировали подрыв Каховской гидроэлектростанции (ГЭС), обмеление Днепра, чтобы провести десантную операцию по перекрытию путей в Крым. Об этом Ura.ru заявил военный эксперт, экс-разведчик, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

По его словам, украинские войска хотели провести десантную операцию, перейти на левый берег реки. «Так у них бы появилась возможность перекрыть основные пути в Крым», — объяснил он. Эксперт добавил, что ВСУ «попытались изобразить» десантную операцию около Антоновского моста, но у них ничего не вышло.

Военный считает, что Украина и дальше будет стараться реализовать данный план. «Они будут пытаться высадиться в направлении Запорожской атомной электростанции (АЭС) и возле Антоновского моста», — указал он.

Ранее под Джанкоем в Крыму нашли обломки беспилотника, который упал и впоследствии взорвался.