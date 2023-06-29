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19:09, 29 июня 2023Моя страна

В Великом Новгороде пройдет музыкальное шоу

В Великом Новгороде 1 июля пройдет музыкальное шоу Pop Cover Show

Фото: «Культура.РФ»

В Великом Новгороде состоится музыкальное шоу Pop Cover Show, созданное новгородскими музыкантами — участниками Rock Cover Show. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры Новгородской области.

Мероприятие пройдет 1 июля. Как сообщают в пресс-службе, Камерный оркестр Новгородской филармонии в сопровождении рок-музыкантов под управлением дирижера Льва Дунаева исполнят известные и любимые многими мелодии. Концерт состоится на открытой площадке Новгородской технической школы. Зрители шоу смогут не только слушать и подпевать, но и танцевать под музыку.

Отмечается, что концерт впервые объединит в одном из знаковых мест Великого Новгорода современную науку и культуру. Шоу станет последним выступлением в этом сезоне Камерного оркестра Новгородской филармонии.

Ранее сообщалось, что на сцене Бурятского оперного театра покажут оперу советского композитора и дирижера Вано Мурадели «Великая дружба», которая в 1948 году была раскритикована и запрещена советским лидером Иосифом Сталиным. Работа над подготовкой к спектаклю ведется уже полгода: к настоящему времени уже готов макет декораций, отшиваются костюмы.

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    Алиса Удовик
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