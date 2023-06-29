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07:00, 29 июня 2023Мир

Посольство России назвало безрассудной поездку колумбийцев в Краматорск

Посольство России в Боготе заявило о безрассудной поездке колумбийцев в Краматорск

Фото: Unsplash

Посольство России в Боготе назвало прифронтовой Краматорск неподходящим местом для безрассудной поездки граждан Колумбии. Об этом говорится в Twitter дипмиссии.

«Конечно же, мы рады, что для легкораненых граждан Колумбии эта безрассудная поездка не обернулась непоправимой трагедией», — говорится в сообщении. В посольстве также призвали граждан Колумбии воздержаться от посещения территорий и мест боевых действий.

Ранее президент Колумбии Густаво Петро заявил, что МИД должен направить России ноту протеста после взрыва в Краматорске, где пострадали три гражданина страны. По словам главы государства, Россия напала «на трех беззащитных колумбийских мирных жителей», чем нарушила протоколы войны.

27 июня издание The New York Times сообщило об ударе по общепиту в Краматорске, в котором находились иностранные наемники, воюющие на стороне украинской армии.

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    Марина Совина
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