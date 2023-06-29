Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:05, 29 июня 2023Россия

Обстрелы ВСУ повредили более пяти тысяч домов в Шебекино и Новой Таволжанке

После обстрелов ВСУ оказались повреждены более 5000 домов в Шебекино и Новой Таволжанке

Фото: Александр Черных / Коммерсантъ

В Шебекино и Новой Таволжанке более пяти тысяч частных домов оказались повреждены из-за обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в пресс-службе правительства Белгородской области.

Там уточнили, что ранее по поручению главы региона Вячеслава Гладкова специальные комиссии из всех муниципалитетов области за три дня провели полное обследование жилищного фонда. Помимо пяти тысяч частных домовладений повреждения получили 284 многоквартирных дома.

«Более 450 специалистов зафиксировали наличие или отсутствие каких-либо повреждений. По итогу комплексной оценки комиссия дала рекомендации по возможности или невозможности восстановления жилья», — говорится в сообщении.

Белгородская область регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. Так, 29 июня губернатор сообщил об обстреле хутора Панков, который находится менее чем в полутора километрах от российско-украинской границы. В результате обстрела осколками повреждены два автомобиля, пострадавших нет.

Что думаешь? Оцени!
    Никита Абрамов
    Обсудить
    Последние новости

    В США раскрыли планы Польши и Литвы на Украине

    В Ираке взяли штурмом посольство Швеции

    В российском регионе ФСБ задержала троих уголовных авторитетов за пропаганду АУЕ

    Макака похитила у туристки сумку и косметику

    Трех российских игроков выбрали во втором и третьем раундах драфта НХЛ

    43-летняя украинская актриса показала фигуру в купальнике

    Пассажир самолета сделал предложение девушке у двери туалета

    Россиянам назвали симптомы хронического стресса

    На Украине потребовали уважения в разговорах о стандартах НАТО

    Коран в Швеции сжег беженец из Ирака

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости