Обстрелы ВСУ повредили более пяти тысяч домов в Шебекино и Новой Таволжанке

После обстрелов ВСУ оказались повреждены более 5000 домов в Шебекино и Новой Таволжанке

В Шебекино и Новой Таволжанке более пяти тысяч частных домов оказались повреждены из-за обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в пресс-службе правительства Белгородской области.

Там уточнили, что ранее по поручению главы региона Вячеслава Гладкова специальные комиссии из всех муниципалитетов области за три дня провели полное обследование жилищного фонда. Помимо пяти тысяч частных домовладений повреждения получили 284 многоквартирных дома.

«Более 450 специалистов зафиксировали наличие или отсутствие каких-либо повреждений. По итогу комплексной оценки комиссия дала рекомендации по возможности или невозможности восстановления жилья», — говорится в сообщении.

Белгородская область регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. Так, 29 июня губернатор сообщил об обстреле хутора Панков, который находится менее чем в полутора километрах от российско-украинской границы. В результате обстрела осколками повреждены два автомобиля, пострадавших нет.