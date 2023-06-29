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10:34, 29 июня 2023Россия

Роспотребнадзор назвал причину отравления 86 детей в оздоровительном лагере

Причиной отравления 86 детей в оздоровительном лагере в Приамурье стал норовирус

Фото: Telegram-канал «Роспотребнадзор Амурская область»

Причиной отравления 86 детей в оздоровительном лагере «Белые горы» в Приамурье стал норовирус. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

В ведомстве уточнили, что источником заболевания стали трое сотрудников пищеблока, которые скрывали признаки недуга и продолжали готовить еду. «На пищеблоке выявлены многочисленные нарушения санитарных правил», — говорится в заявлении пресс-службы.

Всего на территории лагеря отдыхали 275 детей. Десяти несовершеннолетним потребовалась госпитализация.

Сейчас деятельность учреждения приостановлена, воспитанников развозят по домам. Документы переданы в суд. Роспотребнадзор продолжает эпидрасследование.

28 июня прокуратура Амурской области сообщала о 70 отравившихся детях.

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    Евгения Куликова
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