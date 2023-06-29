Неизвестные попытались проникнуть в тюрьму и освободить заключенных

Во Франции неизвестные попытались проникнуть в тюрьму и освободить заключенных

Группа неизвестных в департаменте Валь-де-Марн на севере центральной части Франции предприняла попытку проникнуть в тюрьму и освободить заключенных, сообщает газета Figaro.

«Несколько десятков человек сначала обстреляли здание фейерверком, вызвав тревогу», — пишет издание.

Отмечается, что спустя пару минут десятки людей в черной одежде попытались ворваться в тюрьму и выпустить заключенных. На место происшествия направили элитное подразделение национальной полиции, которое отбросило нападавших.

Ранее стало известно, что арестованный полицией мужчина из Индии смог сбежать через окно в туалете движущегося поезда.