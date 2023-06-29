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05:03, 29 июня 2023Мир

В США заявили о превращении Украины в пешку в прокси-войне с Россией

Роберт Кеннеди-младший: США превратили Украину в свою пешку в прокси-войне с Россией

Фото: Pixabay

Кандидат в президенты США, племянник 35-го американского лидера Роберт Кеннеди-младший рассказал, что Вашингтон превратил Украину в пешкой в своей прокси-войне с Россией, сообщает телеканал News Nation.

«Мы превратили эту нацию в пешку в прокси-войне между Россией и США», — заявил он.

Политик подчеркнул, что Соединенные Штаты упустили множество возможностей мирно урегулировать ситуацию на Украине, добавив, что их действия вредят Киеву.

Ранее обозреватель Дэвид Экс рассказал, что попытка Вооруженных сил Украины (ВСУ) преодолеть минные заграждения на юге Украины 8 июня обернулась более катастрофическими последствиями, чем предполагалось изначально. По его словам, уничтожение одной машины для разминирования Wisent не является проблемой, поскольку у украинских военных их десятки. При этом Киев получил всего 21 Leopard 2A6 и сотню американских БМП Bradley.

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    Марина Совина
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