Forbes: ВСУ понесли катастрофически потери, пытаясь преодолеть минные заграждения

Попытка Вооруженных сил Украины (ВСУ) преодолеть минные заграждения на юге Украины 8 июня обернулась более катастрофическими последствиями, чем предполагалось изначально. Об этом пишет обозреватель Дэвид Экс в своей статье для Forbes.

«Украинское поражение под Малой Токмачкой было хуже, чем мы думали <…>. Недавно аналитики подсчитали еще больше подбитых и брошенных боевых машин пехоты М2 [Bradley] 47-й бригады», — написал журналист.

По его словам, уничтожение одной машины для разминирования Wisent не является проблемой, поскольку у украинских военных их десятки. При этом Киев получил всего 21 Leopard 2A6 и сотню американских БМП Bradley. Также Финляндия передала украинской стороне шесть Leopard 2R, говорится в статье.

«За кровавый час или два боевая группа 47-й и 33-й бригад потеряла почти пятую часть украинских М2, пятую часть своих Leopard 2A6 и половину Leopard 2R», — сообщил Экс. Он назвал бой 8 июня катастрофой для Вооруженных сил Украины.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил о невозможности быстрого контрнаступления. «Это тяжелая работа, каждый день. Это фронт, это не прогулка. Нужно набраться терпения», — сказал Данилов.