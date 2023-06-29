Песков объяснил решение Путина пообщаться с людьми в Дербенте

Песков: несмотря на эпидемиологические меры, Путин не смог отказать жителям Дербента

Президент России Владимир Путин не смог отказать жителям Дербента, несмотря на эпидемиологические меры. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

Представитель Кремля пояснил, что в отношении главы государства действует особый санитарно-эпидемиологический режим, при этом настоятельные рекомендации специалистов сокращаются.

Также он отметил, что в Дербенте «буквально весь город» вышел встречать Путина. По мнению Пескова, это была демонстрация радости и поддержки местного населения.

«Поэтому, конечно, с одной стороны, есть настоятельные рекомендации специалистов, но с другой стороны, есть твердое решение президента, когда он не мог отказать людям в том, чтобы они его поприветствовали», — объяснил представитель Кремля.

В среду, 28 июня, президент России приехал к фонтану в парке имени Низами Гянджеви в Дербенте, где его встретили местные жители. Его ждала большая толпа людей, которые встретили его аплодисментами и восторженными возгласами. Они задавали российскому лидеру вопросы, а также пытались пожать ему руку и сфотографироваться с ним.