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23:35, 28 июня 2023Россия

Путина встретили в Дербенте восторженными возгласами

Жители Дербента встретили Путина возгласами и аплодисментами у фонтана в парке

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Президент России Владимир Путин приехал к фонтану, открытому в парке имени Низами Гянджеви в дагестанском Дербенте, где местные жители встретили его восторженными возгласами, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что глава государства отправился в парк после проведения совещания по вопросам развития туризма. У фонтана президента ждала большая толпа людей, которые встретили его аплодисментами и восторженными возгласами. Они задавали российскому лидеру вопросы, а также пытались пожать ему руку и сфотографироваться с ним.

Ранее Путин заявил, что развитие инфраструктуры как внутреннего, так и въездного туризма в стране идет хорошими темпами. По словам российского лидера, важно не отклоняться от намеченных целей и планов. Он добавил, что следует не только контролировать сроки, но и качество решения поставленных задач.

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    Марина Совина
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