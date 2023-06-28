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22:21, 28 июня 2023Россия

Путин оценил развитие туризма в России

Путин: развитие инфраструктуры внутреннего и въездного туризма в РФ идет хорошими темпами
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Сергей Савостьянов / РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что развитие инфраструктуры как внутреннего, так и въездного туризма в стране идет хорошими темпами. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам российского лидера, важно не отклоняться от намеченных целей и планов. Он добавил, что следует не только контролировать сроки, но и качество решения поставленных задач.

Политик уточнил, что это касается вопросов строительства дорог, расширения пунктов пропуска, ввода капитальных и быстровозводимых модульных гостиниц.

Ранее Путин заявил, что несколько решений по развитию туризма в России пока не реализованы, в частности освобождение туроператоров от оплаты НДС. Он призвал рассмотреть законопроект в весеннюю сессию Госдумы.

В январе стало известно, что освобождение отечественных туроператоров от уплаты НДС на туры по России позволит компаниям активнее развивать внутренний туризм и снизить стоимость организованного отдыха в регионах.

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    Марина Совина
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