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12:06, 29 июня 2023Россия

На россиянку заявили в полицию из-за рамки номера авто

Shot: на москвичку заявили в полицию из-за радужной рамки номера авто

Фото: Сергей Петров / Globallookpress.com

На россиянку заявили в полицию из-за радужных полосок на рамке номера ее автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, инцидент произошел в Рязанском районе столицы. Оставленную на паркинге машину москвички заметил хозяин другого авто. Мужчина счел возмутительными цвета рамки номерного знака и решил обратиться в полицию, заподозрив женщину в пропаганде ЛГБТ.

В свою очередь, москвичка заявила, что уже десять лет ездит с разноцветными полосками под номерами, и подчеркнула, что это обычная радуга. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.

Ранее сообщалось, что мэр Омска Сергей Шелест усмотрел пропаганду ЛГБТ в радужных фигурах голубей, которых предлагалось установить на набережной в центре города. Авторам композиции предложили перекрасить птиц в другой цвет и отправить проект на доработку.

В декабре 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон о полном запрете пропаганды ЛГБТ. Согласно поправкам к закону «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», в соцсетях, СМИ, рекламе и фильмах полностью запрещена пропаганда ЛГБТ, смены пола или педофилии.

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