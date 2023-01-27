Российский мэр усмотрел пропаганду ЛГБТ в радужных фигурах голубей на набережной

Мэр Омска Шелест усмотрел пропаганду ЛГБТ в радужных фигурах голубей на набережной

Мэр Омска Сергей Шелест усмотрел пропаганду ЛГБТ в радужных фигурах голубей, которых предлагалось установить на набережной в центре города. Проект решено было отправить на доработку. Об этом сообщает агентство «Омск-Информ».

Его авторами выступили организатор фестиваля «Интерьеры улиц» Юлия Ковалевская и российский предприниматель Алексей Глазачев. По их словам, композиция «Голуби» символизирует легкость и жизнерадостность и может стать ярким пятном для жителей Омска.

С подобным мнением не согласились члены художественно-экспертного совета при мэре. «Вот эти голуби, если будут в такой цветовой гамме, я вам даю 100 процентов, что в ближайшее время их разрушат. Я не хочу быть мэром, который пропагандирует ЛГБТ», — заявил Шелест на заседании совета.

Авторам композиции предложили выбрать для фигур птиц белый цвет. Также им посоветовали подумать над площадкой, где их творение смотрелось бы уместнее.

Дизайнер Ковалевская в разговоре с NGS55.RU пояснила, что проект в мэрии восприняли неоднозначно. «Основная претензия — к цвету голубей и ассоциациями с ЛГБТ, хотя и голубей 8, а не 7, и цвета там яркие, но не по радуге. К месту был только один отрицательный комментарий и пожелания по более динамичной скульптурной композиции», — поделилась она.

10 января депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил о первом в России деле по новой статье о пропаганде ЛГБТ.

5 декабря 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон о полном запрете пропаганды ЛГБТ. Согласно поправкам к закону «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», в соцсетях, СМИ, рекламе и фильмах полностью будет запрещена пропаганда ЛГБТ, смены пола или педофилии.

