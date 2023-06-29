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12:24, 29 июня 2023Бывший СССР

Стало известно о жалобах украинской военной разведки на западных партнеров

The Economist: в украинской военной разведке пожаловались на требования западных партнеров

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

В украинской военной разведке пожаловались на требования западных партнеров вести активные наступательные действия. Об этом сообщает издание The Economist.

«Некоторые партнеры говорят нам идти вперед и яростно сражаться, но они также не торопятся с доставкой необходимого нам оборудования и оружия», — сообщил собеседник, стараясь выразиться «как можно более дипломатично».

Также стало известно, что украинские командиры хотят защитить истощенные силы армии, но западные советники заявляют, что отсутствие «шока и импульса» обернется большими потерями в долгосрочной перспективе.

Ранее Российская армия в боях у города Орехов в Запорожской области ликвидировала специальную группу сил специальных операций Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также около десяти единиц военной техники.

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    Алевтина Запольская
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