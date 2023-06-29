Российские военные уничтожили группу элитных сил спецопераций ВСУ в Запорожской области

Российские военные, ведущие бои у города Орехов в Запорожской области, уничтожили около 10 единиц военной техники противника, а также ликвидировали специальную группу сил специальных операций Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской весны» («РВ»).

«Сегодня "Градами" было накрыто подразделение врага, уничтожено/повреждено до 10 единиц колесной техники. Наш спецназ отработал спецгруппу элитных сил спецопераций ВСУ, пытавшуюся просочиться к нашим позициям», — сказано в сообщении.

Также военкоры отметили, что российские артиллеристы и минометчики продолжают атаковать позиции украинских солдат у Новоданиловки, Орехова и других населенных пунктов. По их словам, наступление ВСУ на Запорожском фронте замедлилось и перешло в позиционные бои.

Они выразили уверенность в том, что в скором времени украинские бойцы продолжат предпринимать попытки масштабных наступлений с целью добиться каких-либо успехов в преддверии саммита НАТО в Вильнюсе 11-12 июля.

Ранее стало известно, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный доложил главе Объединенного комитета начальников штабов США Марку Милли о ходе контрнаступления и потребностях украинской армии.