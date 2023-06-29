Озвучена новая польза чтения для детей

Psychological Medicine: чтение в раннем возрасте улучшает психическое здоровье в будущем

Ученые из Уорикского и Кембриджского университетов, а также из исследовательского центра Китая озвучили новую пользу чтения для детей. Оказалось, что дети, которые начинают читать для удовольствия в раннем возрасте, лучше справляются с когнитивными тестами и имеют более хорошее психическое здоровье в будущем. Результаты работы опубликованы в журнале Psychological Medicine.

В исследовании приняли участие более десяти тысяч подростков из США. Чуть менее половины (48 процентов) имели небольшой опыт чтения для удовольствия или начали заниматься этим в более позднем детстве. Другая половина от трех до десяти лет занималась чтением в качестве хобби (в возрасте от двух до девяти лет). Авторы проанализировали данные испытуемых, включая клинические интервью, когнитивные тесты, психические и поведенческие оценки, а также провели сканирование мозга.

Анализ показал, что те дети, которые занимались чтением в раннем возрасте, имели более высокие показатели в вербальном обучении, развитии памяти и речи, а также в успеваемости в школе. Кроме того, у таких участников эксперимента улучшилось психическое самочувствие, которое оценивалось клинически и на основе отчетов учителей и родителей; у них было меньше признаков стресса и депрессии; повысилась концентрация внимания; а также уменьшилось количество поведенческих проблем, таких как агрессия и нарушение правил. Дети, читающие в раннем возрасте, проводили меньше времени за просмотром телевизора и использованием смартфона или планшета, а также в среднем дольше спали.

Сканирование мозга выявило, что увлечение литературой в раннем возрасте умеренно увеличивает общую площадь мозга, включая регионы, ответственные за когнитивные функции, психическое здоровье, поведение и внимание. По словам специалистов, оптимальное количество часов для чтения в раннем детстве — около 12 часов в неделю.

