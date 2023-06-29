Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:22, 29 июня 2023Силовые структуры

В российском регионе ФСБ задержала троих уголовных авторитетов за пропаганду АУЕ

В Ростове-на-Дону ФСБ задержала трех уголовных авторитетов по подозрению в пропаганде АУЕ

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В Ростове-на-Дону задержали троих бывших осужденных 41 и 45 лет, подозреваемых в пропаганде идеологии запрещенного в России экстремистского движения «Арестантское уголовное единство» (АУЕ). Об этом в четверг, 29 июня, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по статье 282.2 («Участие в деятельности экстремистской организации») УК РФ. По версии следствия, во время отбывания наказания в 2021 году фигуранты присоединились к запрещенному движению и взяли на себя обязанности по контролю за соблюдением воровских понятий среди осужденных, а также вымогали у них деньги. Свои противоправные действия они продолжали и после освобождения. В настоящее время решается вопрос о мере пресечения.

Ранее сообщалось, что в Саратове задержали четырех полицейских за избиение подозреваемого по делу о наркотиках.

Что думаешь? Оцени!
    Илона Палей
    Обсудить
    Последние новости

    В Ираке взяли штурмом посольство Швеции

    Россиянин домогался маленьких девочек в 2021 и 2023 годах и попал под суд

    Задержание собиравшей информацию для ГУР МОУ украинки попало на видео

    Сироты в российском регионе получили от властей квартиры без тепла и света

    В Ростове-на-Дону после попытки мятежа силовики изъяли оружие и военную технику

    На Украине понадеялись начать переговоры о вступлении в ЕС в ближайшие полгода

    Ошибку в Windows исправили спустя полгода

    Богатые иностранцы бросились скупать жилье в Испании

    В российском регионе ФСБ задержала троих уголовных авторитетов за пропаганду АУЕ

    43-летняя украинская актриса показала фигуру в купальнике

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости