В российском регионе ФСБ задержала троих уголовных авторитетов за пропаганду АУЕ

В Ростове-на-Дону ФСБ задержала трех уголовных авторитетов по подозрению в пропаганде АУЕ

В Ростове-на-Дону задержали троих бывших осужденных 41 и 45 лет, подозреваемых в пропаганде идеологии запрещенного в России экстремистского движения «Арестантское уголовное единство» (АУЕ). Об этом в четверг, 29 июня, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по статье 282.2 («Участие в деятельности экстремистской организации») УК РФ. По версии следствия, во время отбывания наказания в 2021 году фигуранты присоединились к запрещенному движению и взяли на себя обязанности по контролю за соблюдением воровских понятий среди осужденных, а также вымогали у них деньги. Свои противоправные действия они продолжали и после освобождения. В настоящее время решается вопрос о мере пресечения.

Ранее сообщалось, что в Саратове задержали четырех полицейских за избиение подозреваемого по делу о наркотиках.