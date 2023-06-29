Глава Херсонской области заявил о контроле ВС РФ ситуации у Антоновского моста

Глава Херсонской области Сальдо: ситуация у Антоновского моста под контролем ВС РФ

Ситуация рядом с Антоновским мостом, где подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытаются создать плацдарм на левом берегу Днепра, находится под контролем Вооруженных сил России (ВС РФ). Об этом заявил врио главы Херсонской области Владимир Сальдо, передает ТАСС.

«Ситуация под контролем, наши ребята твердо стоят на своих позициях и успешно выполняют поставленные боевые задачи», — сказал он.

По словам Сальдо, к настоящему моменту ВСУ не смогли создать плацдарм из-за отсутствия должного наступательного потенциала.

Ранее начальник штаба полка Российской армии с позывным Белый рассказал, что военные выбивают остатки десантных отрядов ВСУ из-под Антоновского моста в районе города Алешки в Херсонской области.