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09:26, 29 июня 2023Бывший СССР

Российский офицер рассказал о боях с ВСУ в районе Антоновского моста

Начальник штаба полка Белый: российские войска выбивают ВСУ из-под Антоновского моста

Фото: РИА Новости

Российские военные выбивают остатки десантных отрядов Вооруженных сил Украины (ВСУ) из-под Антоновского моста в районе города Алешки в Херсонской области. Об этом РИА Новости рассказал начальник штаба полка с позывным Белый.

По словам военного, из-за разрушения Каховской ГЭС Вооруженным силам России (ВС РФ) пришлось снять с острова между двумя берегами свои наблюдательные посты и отряды.

«Воспользовавшись тем, что их берег повыше, а у нас не было возможности занять эти места, противник сумел небольшими группами в размытые здания влезть и залез под Антоновский мост. Сейчас мы восстанавливаем свои боевые порядки», — рассказал офицер.

Белый предположил, что эти вылазки носят больше политический смысл, нежели военный. ВСУ пытаются таким образом показать свое присутствие на данном направлении. При этом все действия украинских военных он назвал самоубийственными.

В данный момент ВС РФ наносят огневое поражение противнику и загоняют его под мост.

Ранее Telegram-канал «Военкоры Русской весны» опубликовал видео, на котором запечатлено нанесение огневого поражения по украинским войскам с помощью тяжелых огнеметных систем «Солнцепек», а также реактивных систем залпового огня «Град».

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    Варвара Кошечкина
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