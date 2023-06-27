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01:22, 27 июня 2023Бывший СССР

Опубликовано видео удара «Солнцепеков» и «Градов» по ВСУ у Антоновского моста

«РВ» опубликовала кадры удара «Солнцепеков» и «Градов» по ВСУ у Антоновского моста

Видео: Telegram / RVvoenkor

Российские тяжелые огнеметные системы (ТОС) «Солнцепек» и реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Град» нанесли удар по украинским войскам у Антоновского моста под Херсоном. Видео опубликовано в Telegram-канале «Военкоры Русской весны» («РВ»).

«"Солнцепеки" и "Грады" начали уничтожать боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Антоновского моста. Только что по рейдовой группе был нанесен удар ТОС "Солнцепек", перед этим место сосредоточения врага накрыли наши РСЗО», — уточняется в сообщении. Источник отметил, что бои за плацдарм продолжаются.

Ранее армия России в ночь с пятницы на субботу, с 23 на 24 июня, нанесла массированный ракетный удар по территории Украины. Взрывы прогремели в Харькове, Днепропетровске, Виннице и других регионах.

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    Марина Совина
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