Строить жилые кварталы в России захотели по-новому

В Госдуме предложат строить жилые кварталы с обязательными школами и поликлиниками

Строить жилые кварталы в России предложили по-новому — сразу с поликлиниками, школами и другой инфраструктурой. О готовности таких поправок к внесению в Госдуму заявил депутат фракции «Новые люди» Олег Леонов, сообщает ТАСС.

Парламентарий добавил, что в список обязательных условий также войдут транспортные объекты. По словам Леонова, когда россияне покупают квартиры, локация сначала кажется удачной, а потом обнаруживается нехватка детских садов и больниц. В качестве примера неудачного планирования депутат привел ЖК без школы. Он также упомянул комплекс, рядом с которым не пролегает ни один маршрут автобусов.

«Дальше годами люди вынуждены водить детей в школы в соседние районы, водить детей в переполненные поликлиники, потому что нагрузка на них кратно увеличивается, и вместо райских условий люди получают массу неудобств и страданий», — подчеркнул Леонов и добавил, что комплексный подход к застройке должен быть обязанностью, а не жестом доброй воли девелопера.

Ранее в России собрались ужесточить стандарты отделки первичного жилья стандарт-класса. Депутат Госдумы Александр Якубовский предложил применять более качественные материалы и технологии. Он подчеркнул необходимость отказаться от линолеума, входные двери снабжать фурнитурой, наличниками и порогом не выше 40 миллиметров. В санузлах необходимо будет ввести гидроизоляцию, а в качестве отделки выбирать керамическую плитку.