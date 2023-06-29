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22:04, 29 июня 2023Из жизни

Морские львы под действием токсичных водорослей покусали отдыхающих на пляже

Морские львы в США покусали отдыхающих на пляже из-за ядовитых морских водорослей

Фото: ALX / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Морские львы покусали нескольких человек, отдыхающих на пляжах в американском штате Калифорния, так как находились под действием токсичных водорослей. Об этом сообщает Los Angeles Times.

По меньшей мере два человека получили травмы от морских львов в округе Ориндж, еще пять похожих инцидентов были зафиксированы в округах Санта-Барбара и Вентура. В частности от укусов животных пострадали серфингист, дайвер и двое отдыхающих на пляже.

По словам экспертов, в воде обнаружены высокие концентрации домоевой кислоты — нейротоксина, вырабатываемого морскими водорослями Pseudo-nitzschia. Цветение ядовитых водорослей является одним из крупнейших, когда-либо зарегистрированных в этом регионе. Домоевая кислота вызывает повреждение мозга, припадки и болезни у морских животных, которые питаются рыбой, поглощающей эти водоросли. Морские львы не проявляют агрессии, но могут реагировать укусом на прикосновение или столкновение.

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Эксперты рекомендовали посетителям пляжей быть бдительнее и не приближаться к морским львам и другим морским млекопитающим на расстояние менее 15 метров. Собак рекомендуется держать на поводке, чтобы предотвратить возможные контакты с больными животными. Если морской лев укусил человека, необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью, так как в рану может попасть инфекция.

Ранее сообщалось, что в прибрежных водах австралийского города Джералдтон, штат Западная Австралия, разъяренный морской лев напал на полуголую туристку и оставил на ее теле глубокие раны. Врачи прописали ей курс антибиотиков и провели операцию.

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    Алиса Дмитриева
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