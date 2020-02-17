Разъяренный морской лев искусал полуголую туристку и попал на видео

dailymail.co.uk

В прибрежных водах австралийского города Джералдтон, штат Западная Австралия, разъяренный морской лев напал на полуголую туристку и оставил на ее теле глубокие раны. Видео, снятое очевидцем, опубликовал таблоид Daily Mail.

25-летняя Елена Прецилия (Elena Precillia) плавала с морскими львами, неожиданно один из них несколько раз укусил ее за правую ногу. «Боль была пронзительной. Но из-за адреналина я ничего не чувствовала. Тем не менее я не могла выбраться из воды», — вспоминает она. Туристка призналась, что запаниковала и начала задыхаться. К счастью, ее друг Мауро Синьоретти (Mauro Signoretti) оказался поблизости и быстро вытянул ее на берег.

Прецилию доставили в ближайшую больницу, где ей обработали раны. Врачи прописали ей курс антибиотиков и провели операцию, чтобы прочистить глубокие раны. Счет за ее лечение составил больше двух тысяч фунтов стерлингов (165 тысяч рублей).

Прецилия вспоминает, как местные жители заверяли ее, что морские львы — дружелюбные и мирные существа. По их словам, многие туристы отправлялись поплавать с ними без специальной подготовки и гида. «В результате после такого купания мне наложили 20 швов. Больше я никогда не буду плавать с морскими львами и никому этого не посоветую. Все-таки это дикие звери. Их поведение нельзя предугадать», — заключила она.

В 2019 году в американском штате Калифорния агрессивный морской лев напал на девушку. Животное укусило туристку за правую ногу, когда та танцевала и веселилась с друзьями на мелководье.

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