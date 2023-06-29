В США опровергли использование взрывчатки для подрыва «Северных потоков»

Grayzone: снимки опровергают использование взрывчатки для подрыва «Северных потоков»

Для подрыва российских газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» могли не использовать сотни килограммов взрывчатки, роль в диверсии сыграло высокое давление в трубопроводах. Об этом пишет американский интернет-портал The Grayzone.

По данным журналистов, несмотря на многочисленные расследования инцидентов в Европе, страны не предоставили отчетов. В распоряжении издания оказались снимки, сделанные шведским инженером Эриком Андерссоном, который руководил экспедицией к месту взрыва. Там имеются опровержения широко распространенной версии о том, что для уничтожения газопроводов в сентябре 2022 года использовались «сотни килограммов» взрывчатых веществ.

«Кадры указывают на то, что основная часть повреждений трубопроводов была вызвана не самими взрывами, а быстрым выбросом чрезвычайно высокого давления», — указали эксперты.

26 сентября стало известно, что в газопроводе «Северный поток-2» упало давление. Сообщалось, что утечка газа из морского газопровода произошла у берегов датского острова Борнхольм.