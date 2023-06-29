Собиравшая информацию о российских военных гражданка Украины признала вину

Задержанная за шпионаж жительница Луганска связывалась с украинской разведкой в Telegram

Задержанная за шпионаж жительница Луганска связывалась с украинской разведкой в Telegram. Об этом сообщает ТАСС.

Женщина признала вину и рассказала, как именно добывала информацию. «Когда ехала на работу, с работы, на дачу, с дачи, я наблюдала, где и что проезжаю, как продвигается военная техника, и даже видела, как летают вертолеты. Указывала, что там видела такую технику, там — такую. Сообщала о местах дислокации военнослужащих», — рассказала гражданка Украины. Она добавила, что иногда записывала данные на листок, чтобы не забыть, а затем отправляла из дома куратору через Telegram.

О задержании сотрудниками ФСБ жительницы Луганска, собиравшей информацию о Вооруженных силах России (ВС РФ) для украинской разведки, сообщалось ранее 29 июня. С октября 2022 года женщина собирала данные о дислокации российских военных и подразделений Народной милиции ЛНР. Она делала это по заданию лица, действовавшего в интересах Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

По факту произошедшего возбуждено дело по статье 276 («Шпионаж») УК РФ.