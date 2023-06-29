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20:22, 29 июня 2023Мир

В Ираке взяли штурмом посольство Швеции

В Ираке десятки протестующих штурмом взяли посольство Швеции из-за акции сожжения Корана

Десятки протестующих иракцев взяли штурмом посольство Швеции в Багдаде в ответ на акцию сожжения Корана перед центральной мечетью Стокгольма. Об этом сообщает Al Arabiya.

Отмечается, что протестующие, скандировавшие лозунги против осквернения Корана, были последователями духовного шиитского лидера Муктады ас-Садра, ранее призвавшего Стокгольм отстранить посла Швеции в Ираке. Некоторые участники демонстрации перелезли через забор шведской дипмиссии и оказались во внутреннем дворе посольства.

Ранее стало известно, что акцию с сожжением Корана на площади Медборъярплатсен в центре Стокгольма в Швеции провел беженец из Ирака 37-летний Салван Момика. На месте акции были представители шведских и международных СМИ, а также около 200 зрителей. Мужчина в знак протеста вырвал страницы из книги, вытер ими обувь, а после положил в нее бекон и поджег.

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    Глеб Бажуткин
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