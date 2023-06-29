Коран в Швеции сжег беженец из Ирака

Акцию с сожжением Корана в Швеции провел беженец из Ирака

Акцию с сожжением Корана на площади Медборъярплатсен в центре Стокгольма в Швеции провел беженец из Ирака 37-летний Салван Момика. Об этом сообщает ТАСС.

На месте акции были представители шведских и международных СМИ, а также около 200 зрителей. Мужчина в знак протеста вырвал страницы из книги, вытер ими обувь, а после положил в нее бекон и поджег.

Ранее в Багдаде около посольства Швеции прошла акция протеста из-за сожжения Корана у главной мечети Стокгольма 28 июня. Десятки протестующих иракцев собрались после призывов влиятельного политика, одного из духовных лидеров шиитов Муктады ас-Садра. Некоторые участники акции залезли на забор, окружающий здание дипломатической миссии, и начали спрыгивать во внутреннюю часть посольства.