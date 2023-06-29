Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:20, 29 июня 2023Мир

В Ираке прошла акция протеста около посольства Швеции из-за сожжения Корана

В Багдаде прошла акция протеста около посольства Швеции из-за сожжения Корана в Стокгольме

В Багдаде около посольства Швеции прошла акция протеста из-за сожжения Корана у главной мечети Стокгольма 28 июня. Об этом сообщает РИА Новости.

Сообщается, что десятки протестующих иракцев собрались после призывов влиятельного политика, одного из духовных лидеров шиитов Муктады ас-Садра. Некоторые участники акции залезли на забор, окружающий здание дипломатической миссии, и начали спрыгивать во внутреннюю часть посольства.

28 июня в Стокгольме прошла согласованная с полицией акция, во время которой разорвали и сожгли Коран. Мужчина в знак протеста вырвал страницы из книги, вытер ими обувь, а после положил в нее бекон и поджег. За этим наблюдали 200 человек.

Что думаешь? Оцени!
    Семен Александров
    Обсудить
    Последние новости
    Командир «Ахмата» оценил влияние ухода ЧВК «Вагнер» на ситуацию в зоне СВО
    Экономист оценил увеличение налога для богатых россиян
    Митрополит УПЦ Павел приехал в Киево-Печерскую лавру
    Автора Telegram-канала приговорили к восьми годам колонии за фейки о ВС России
    Шестой российский миллиардер с 2022 года отказался от российского паспорта
    Раскрыта связь между характером россиянок и их одеждой
    Названы самые популярные у россиян подержанные кроссоверы
    В России появился уникальный сервис для знакомств
    Путин призвал делать российскую одежду пригодной для использования
    Названо условие вступления Украины в НАТО
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.