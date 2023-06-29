В Ираке прошла акция протеста около посольства Швеции из-за сожжения Корана

В Багдаде прошла акция протеста около посольства Швеции из-за сожжения Корана в Стокгольме

В Багдаде около посольства Швеции прошла акция протеста из-за сожжения Корана у главной мечети Стокгольма 28 июня. Об этом сообщает РИА Новости.

Сообщается, что десятки протестующих иракцев собрались после призывов влиятельного политика, одного из духовных лидеров шиитов Муктады ас-Садра. Некоторые участники акции залезли на забор, окружающий здание дипломатической миссии, и начали спрыгивать во внутреннюю часть посольства.

28 июня в Стокгольме прошла согласованная с полицией акция, во время которой разорвали и сожгли Коран. Мужчина в знак протеста вырвал страницы из книги, вытер ими обувь, а после положил в нее бекон и поджег. За этим наблюдали 200 человек.