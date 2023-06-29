В Алтайском крае раскрыли программу Шукшинского кинофестиваля

На Шукшинском кинофестивале на Алтае покажут по 10 полнометражных и документальных фильмов

В Алтайском крае сформировали основную конкурсную программу XXV Всероссийского Шукшинского кинофестиваля, который пройдет в июле. Ее раскрыли в региональном Минкультуры, передает «Интерфакс».

Как отмечается, в этом году в рамках фестиваля будут представлены три конкурсные программы: полнометражного игрового, короткометражного игрового и документального кино. В основную конкурсную программу полнометражных фильмов по итогам работы экспертов вошло 10 картин, в конкурсную программу документальных лент — по пять короткометражных и полнометражных фильмов.

Показы игровых полнометражных фильмов пройдут в Барнауле. Документальные ленты в рамках фестиваля можно будет посмотреть в кинотеатрах Барнаула, Бийска и Камня-на-Оби. Победители и призеры кинофестиваля будут награждены в ходе церемонии закрытия «Шукшинских дней на Алтае».

В начале июня в Перми прошли бесплатные кинопоказы в рамках Всероссийского фестиваля детского, семейного кино и анимации «Медвежонок».