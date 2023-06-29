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05:16, 29 июня 2023Экономика

В России предложили поднять зарплаты водителей скорой помощи

В Госдуме обсудят меры по повышению окладов водителей автомобилей скорой помощи

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Депутат Госдумы от партии КПРФ Алексей Куринный в беседе с «Известиями» заявил, что на заседании комитета ГД по охране здоровья намерены обсудить меры по повышению окладов водителей автомобилей скорой помощи.

По словам парламентария, водитель скорой — неотъемлемый член бригады, он помогает с эвакуацией пациентов, обслуживанием карет скорой помощи, уборкой салона. Куринный отмечает, что таким работникам часто приходится работать сверхурочно, «поэтому их труд должен оплачиваться достойно».

Издание отмечает, что поводом для обсуждения инициативы стал конфликт в одной из районных больниц в Краснодарском крае. В райцентре Гулькевичи 22 из 28 водителей станции скорой помощи написали заявления об увольнении. Они посетовали, что получают лишь 19-22 тысяч рублей в месяц.

Ранее врач скорой помощи из Казани Юрий Обрезков попал в Книгу рекордов России как самый возрастной доктор. В этом году специалисту исполнится уже 85 лет. При этом в течение 45 лет своей жизни он работает врачом-психиатром в бригаде скорой помощи.

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    Юлия Мискевич
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