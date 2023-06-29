Экс-сотрудник ЦРУ указал на безуспешные попытки США убедить мир в слабости России

Вашингтон в попытках убедить мир в слабости России демонстрирует собственную уязвимость. Об этом заявил бывший агент Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Фил Джиральди в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

США рассчитывают, что подобные заявления о России приведут к тому, что другим государствам американские позиции покажутся устойчивыми, убежден он. «Они хотят, чтобы мы поверили, потому что они, по сути, хотят, чтобы конфликт продолжался вечно, пока Россия не будет ослаблена настолько, что их это устроит», — подчеркнул Джиральди.

Тем не менее подобного не произойдет, отметил экс-агент, добавив, что действия Вашингтона разрушают американскую экономику, за чем наблюдает мировое сообщество.

Ранее Джиральди заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому пора признать неспособность страны одержать победу в противостоянии с Россией. По его словам, американские власти не стремятся к мирному разрешению конфликта, предпочитая поощрять украинского лидера в его провокациях.