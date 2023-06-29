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15:48, 29 июня 2023Забота о себе

Психолог назвала способы избавиться от раздражения из-за некоторых звуков

Психолог Швацкая: звуки жевания и чавканья могут раздражать некоторых людей до обморока

Фото: Rawpixel.com / Shutterstock / Fotodom

Звуки жевания и чавканья могут раздражать некоторых людей до обморока, рассказала клинический психолог Инесса Швацкая. В беседе с «Лентой.ру» она назвала способы избавиться от раздражения и привести нервы в порядок.

Звук железа по стеклу, мела по доске, звук жевания, шмыганья носом, чавканья, покашливания раздражают многих людей, говорит Швацкая. «Перечисленные звуки входят в топ звуков непереносимых человеческим ухом. Есть также те, кто буквально впадает в истерику, когда слышат вполне обычные звуки жизнедеятельности», — комментирует она.

По словам собеседницы «Ленты.ру», раздражение от звуков возникает по нескольким причинам. Одна из них — мизофония.

При этом не важна интенсивность звука, важен его характер. Причем, при мизофонии эти звуки от родственников раздражают больше, чем от посторонних людей

Инесса Швацкаяклинический психолог

Чаще всего от мизофонии страдают люди с повышенной тревожностью, находящиеся под влиянием длительного стресса, пояснила Швацкая. Она обнадежила: справиться с раздражением от звуков можно. Необходимо чаще слушать пение птиц, звук льющейся воды, шум моря или дождя. Также психолог посоветовала договариваться с близкими о сигналах перед воспроизведением определенного звука, чтобы у мизофоника была возможность его заглушить (беруши) или отвлечься музыкой, успокаивающими звуками.

Когнитивно-поведенческая терапия и гипнотерапия также помогают справиться с мизофонией

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Аномально острый слух — гиперакузия — тоже может быть причиной появления раздражения от звуков, продолжила Швацкая. Обычно развитие этой патологии происходит при поражении лицевого нерва, говорит она. При гиперакузии не имеют значения ни характер звука, ни контекст. Играют роль только его интенсивность и спектр.

Нервная система человека устроена так, что в ответ на какие-либо нарушения функциональности она задействует механизмы компенсирования. Например, из-за заболеваний органов слуха она пытается увеличить громкость звуков, что и вызывает гиперакузию

Инесса Швацкаяклинический психолог

При гиперакузии лечение проводят с учетом причины возникновения патологии, путем медикаментозной терапии, физиотерапии. При необходимости может потребоваться консультация сурдолога и невропатолога, заключила клинический психолог.

Ранее Инесса Швацкая назвала причины, толкающие мужчин и женщин на измены. По ее словам, мужчины изменяют из-за эгоизма, а женщины — из-за отсутствия любви.

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    Вера Владзиевская
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