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10:51, 29 июня 2023Силовые структуры

В Подмосковье задержали стрелявшего в полицейских россиянина

СКР: в Подмосковье задержали мужчину, выстрелившего в полицейских не менее пяти раз

Фото: Hakim Graphy / Shutterstock / Unsplash

В Орехово-Зуевском округе Подмосковья при задержании 26-летний подозреваемый в вымогательстве не менее пяти раз выстрелил в полицейских. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР).

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа») УК РФ. По версии следствия, 28 июня во время задержания фигуранта и его подельников те оказали сопротивление. В результате происшествия двое полицейских получили ранения. Один из них скончался в больнице.

Ранее сообщалось, что в полицию обратился владелец автосервиса. Он сообщил, что некие мужчины вымогают у него деньги за якобы некачественный ремонт машины.

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    Илона Палей
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